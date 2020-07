Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigung an Auto

Stadtlohn (ots)

Zwei zerstochene Autoreifen, einen beschädigter Außenspiegel und zerkratzten Lack haben Täter in Stadtlohn hinterlassen. Zeugen bemerkten am Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, wie sich zwei Personen an einem weißen VW Golf an der Hegelstraße zu schaffen machten. Die Täter konnten wie folgt beschreiben werden: Beide Täter sollen männlich und circa 170- 175 cm groß sein. Beide sollen eine normale Statur haben. Ein Täter habe ein weißes T-Shirt, der zweite ein schwarzes T-Shirt getragen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

