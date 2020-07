Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei leichtverletzte Kinder bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Auf der Hochstraße in Wuppertal-Elberfeld kam es gestern Abend, 02.07.2020, gegen 18:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Die Fahrerin eines Opels befuhr die Hochstraße talwärts. In Höhe der Rolandstraße bemerkte sie den vor sich stockenden Verkehr zu spät und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Ford eines 34-jährigen Wuppertalers. Die drei im Opel befindlichen Kinder (2, 4, 8 Jahre) erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst betreut werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Dies führte kurzfristig zur Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell