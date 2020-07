Polizei Wuppertal

POL-W: RS Straftäter brechen Kindertagesstätten und Vereinsheim in Remscheid auf

Wuppertal (ots)

In der Nacht auf den 01.07.2020 rückte die Polizei zu drei Einbrüchen in Remscheid aus. In Lüttringhausen verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zu-tritt in die Räumlichkeiten einer Kita. Sie durchsuchten mehrere Büros. Der Träger der Einrichtung konnte keine Angaben über eine mögliche Beute machen. Auf ein Vereinsheim, ebenfalls in Lüttringhausen, hatten es Einbrecher abgesehen. Die Täter öffneten ein Fenster und durchsuchten die Räume. Zur Beute der Unbe-kannten zählten Lebensmittel. In Alt-Remscheid verschafften sich Einbrecher ebenfalls Zutritt zu einer Kindertages-stätte. Sie hebelten einen Schrank auf und entkamen unerkannt mit Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell