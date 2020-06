Polizei Wuppertal

POL-W: RS Senior erliegt seinen Verletzungen

Wuppertal (ots)

Nachdem am 21.06.2020 ein 77-Jähriger schwer verletzt in Remscheid unter seinem Auto liegend gefunden wurde (Pressemeldung vom 22.06.2020: "RS Auto rollt los - Mann in Remscheid Lennep schwer verletzt") ist der Mann in der vergangenen Nacht seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen muss von einem Unglücksfall ausgegangen werden. (weit)

