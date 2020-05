Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hasede- Sitzbank am Hildesheimer Stichkanal beschädigt, Müllbehälter beschmiert

Hildesheim (ots)

Hasede - Verlängerung Postweg(fm) -

Der Heimatverein Hasede zeigte am 09.05.2020 die wiederholte Farbschmiererei an einem Abfallbehälter neben einer Sitzbank, unmittelbar am Hildesheimer Stichkanal (Verlängerung des Postwegs), an. Von der Sitzbank entwendeten die Täter das verschraubte Messingschild des Heimatvereins Hasede. Die Tat soll sich in der letzten Woche ereignet haben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Hinweise auf Täter werden unter 05066-9850 entgegengenommen.

