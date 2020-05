Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter flüchten ohne Beute Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Sonntag, 10.05.2020, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr zerstörten unbekannte Täter die Bewegungsmelder an einer Ladezone eines Fachmarktes in der Siemensstraße in Hildesheim. Anschließend schlugen sie ein Fenster eines Fahrzeuges ein, welches vor einer Garage abgestellt war und schoben das Fahrzeug zur Seite. Danach öffneten die Täter u.a. mit einem Werkzeug gewaltsam das Garagentor und schauten im Inneren nach Diebesgut. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

