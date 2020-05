Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Radfahrer

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Groß Himstedt (hep): Am 09.05.2020, gegen 23:20 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Salzdetfurth die Südstraße in Groß Himstedt als ihr ein 47-jähriger Mann aus dem Bereich Burgdorf in Schlangenlinien auf seinem Fahrrad entgegenkam. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er absolut fahruntüchtig war. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,62 Promille an. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

