Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - In der Zeit zwischen Montagabend (27.04.) und Dienstagmorgen (28.04.) parkte ein 21-jähriger Fahrer eines Seat Toledo aus Bad Hersfeld am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Frauenberg". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den Pkw am linken Heck und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld

