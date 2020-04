Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Mann nach Streitigkeiten schwerst verletzt

Fulda (ots)

Fulda - Am Dienstagabend (28.04.), gegen 21.30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Mann aus Fulda bei einem Streit vor einem Wohnhaus in der Moselstraße schwerst verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begleitete der Fuldaer einen Freund, der nach vorangegangenen Differenzen mit dem späteren Täter ein klärendes Gespräch suchen wollte. Dabei kam es erneut zum Streit, bei dem der ebenfalls 18-jährige Täter aus Grebenhain das Opfer mit einem Messer so schwer verletzte, dass der Mann in einem Krankenhaus notoperiert werde musste. Sein Zustand ist derzeit kritisch.

Beamte der Polizeistation Fulda nahmen den zunächst flüchtigen Täter kurz nach der Tat in Tatortnähe fest.

Die Kriminalpolizei Fulda hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurde eine umfangeiche Spurensicherung betrieben. Die Ermittler führten außerdem Zeugenbefragungen durch. Die Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Amtsgericht in Fulda einen Antrag auf Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchen Totschlags gestellt.

