Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raubdelikt in den Graftanlagen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Raubdelikt im Bereich der Straße Am Stadtbad, am Montag, 10. Februar 2020, gegen 18:35 Uhr, machen können.

Eine 46-jährige Delmenhorsterin befand sich zu Fuß auf dem Weg nach Hause und lief entlang des unbeleuchteten Fußwegs in Richtung Burggrafendamm. Als sie ungefähr die Hälfte des Weges hinter sich gelassen hatte, liefen drei männliche Personen an ihr vorbei. Zwei Personen versperrten ihr daraufhin den weiteren Weg, die dritte Person drückte die Delmenhorsterin zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Mit dieser flüchteten die drei Täter in Richtung Graftring. Verletzungen trug die Delmenhorsterin durch den Überfall nicht davon.

Zwei der drei Täter wurden jeweils auf etwa 20 Jahre alt und etwa 175 cm groß mit normaler Statur geschätzt. Einer der beiden Täter trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, der andere Täter eine helle Jacke mit Kapuze. Die dritte Person kann nicht näher beschrieben werden. Alle Täter hatten Kapuzen aufgesetzt.

Die nahezu leere Handtasche konnte am Folgetag durch einen Spaziergänger im Bereich der Wiekhorner Wiesen aufgefunden werden. Insgesamt konnten die Täter neben einer Bankkarte nur Bargeld in geringer Höhe erbeuten.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00179564).

