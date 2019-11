Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver

Prüm (ots)

Am 19.11.2019 kam es gegen 10:00 Uhr auf der B 410 in Höhe der Abzweigung nach Weinsheim zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein VW Polo mit TR-Kennzeichen überholte aus Richtung Büdesheim kommend eine Fahrzeugkolonne - darunter zwei Lkw - im vorgenannten Einmündungsbereich. Hierdurch kam es laut Zeugenangaben zu einer brenzligen Situation für den entgegenkommenden Verkehr. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen dieser Verkehrssituation. Insbesondere den Fahrer eines blau-silbernen Opel Meriva, der als erstes Fahrzeug des Gegenverkehrs in Fahrtrichtung Büdesheim dem Überholer ausweichen und bis zum Stillstand abbremsen musste. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter pipruem@polizei.rlp.de oder unter der Tel.-Nr. 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.

