POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Autobahndreieck Stuhr

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, gegen 14:15 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall im Autobahndreieck Stuhr gemeldet. Der Meldung zufolge sollte der Fahrer eines mit Pkw beladenen Transporters auf der Überleitung von der Autobahn 28 auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen auf einen staubedingt haltenden Sattelzug aufgefahren und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein.

Als die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn am Unfallort eintrafen, befand sich der Fahrer des auffahrenden Transporters bereits außerhalb des Fahrzeugs. Ersthelfer konnten diesen aus seinem Fahrzeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Zufällig befand sich ein Rettungshubschrauber mitsamt Notarzt in der Nähe, der auf einem angrenzenden Feld landete und den Fahrer medizinisch versorgte.

Ersten Erkenntnissen nach kam es in der Überleitung zur Autobahn 1 zur Staubildung. Ein polnischer Sattelzug kam infolgedessen auf der Rampe zur Autobahn 1 zum Stehen. Der nachfolgende Fahrer, ein 56-jähriger Mann aus Polen, erkannte das Stauende nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den Sattelanhänger des Sattelzugs auf. Der Autotransporter mitsamt Anhänger hatte insgesamt zwei Pkw geladen. Der Fahrer des Autotransporters erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 52-jähriger Mann aus Polen, blieb unverletzt.

Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der auf dem Transporter geladene Pkw wurde beschädigt. Ebenfalls entstand Sachschaden am Sattelanhänger. Insgesamt wurde der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Während der gesamten Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Mit dem Abschluss der Bergungsarbeiten ist gegen 16:00 Uhr zu rechnen.

