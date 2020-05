Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Kastenwagen und Motorrad, eine leichtverletzte Person

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Nettlingen (hep): Am 09.05.2020, gegen 17:35 Uhr, befuhr eine 45-jährige Motorradfahrerin aus dem Bereich Schellerten die B 444 von Bettrum in Richtung Nettlingen, als es im Einmündungsbereich zur Dingelber Straße kurz vor Nettlingen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Kastenwagen kam. Der 38-jährige Söhlder, Fahrer des Kastenwagens, übersah beim Abbiegen in die Dingelber Straße die Kradfahrerin und kollidierte mit ihr. Bei dem Sturz zog sich die Kradfahrerin leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

