Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) - Am Freitag, gg. 11.40 Uhr wurde eine 73-jährige Nordstemmerin in einem Discounter in der Hauptstraße in Nordstemmen bestohlen. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein Unbekannter die Geldbörse aus der Handtasche des Opfers. Diese lag wohl kurz ungeschützt in einem Einkaufswagen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850.

