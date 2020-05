Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei verletzen Personen und hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

ELZE (knu)Am 08.05.2020, gegen 13:15 Uhr biegt eine 65-jährige Einwohnerin aus Salzhemmendorf von der Abfahrt der Bundesstraße 3 (Eimer Kreuz) mit ihrem Pkw Renault nach links auf die Landstraße 482 in Richtung Gronau/Leine ab. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt einer 26-jährigen Einwohnerin aus Brüggen, die mit ihrem Pkw VW die Landesstraße 482 in Richtung Eime befährt. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wird die Insassin des Pkw Renault, eine 38-jährige Einwohnerin aus Bad Münder, sowie die Fahrerin des Pkw VW und deren Insassin, eine 58-jährige Einwohnerin aus Brüggen, verletzt. Die drei verletzten Personen werden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die FFW Gronau musste die Insassin des Pkw VW aus dem Fahrzeug bergen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 18.000 Euro.

