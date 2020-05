Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Bockenem - Schlewecke - (kaw) Am 09.05.2020 kam es gegen 01:10 Uhr auf der L 497 zwischen Henneckenrode und Schlewecke zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 29-jähriger Mann aus Bockenem geriet mit seinem VW alleinbeteiligt in einer Rechtskurve zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Nachdem er das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn lenkte, verlor er die Kontrolle und prallte mit dem Pkw schließlich rechtsseitig gegen einen Straßenbaum. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 4500 EUR.

