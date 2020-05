Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

BODENBURG(hep): Am 08.05.2020, um 12:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des NP-Einkaufsmarktes in Bad Salzdetfurth-Bodenburg, Im Johanni 1, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine bisher unbekannte Fahrerin eines Pkw VW Polo, silberfarben, aus einer Parklücke rückwärts und stieß mit dem Heck ihres Pkw gegen den verglasten Eingangstürbereich, welcher Schaden nahm. Die Verursacherin entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zur Unfallverursacherin machen können bzw. die Verursacherin selbst werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell