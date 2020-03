Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Versuchter Raubüberfall in Rossmann-Filiale, Polizei sucht weitere Zeugen

Flensburg/Weiche (ots)

Am Donnerstagabend (05.03.20), um 19.50 Uhr, befand sich eine Mitarbeiterin der Rossmann-Filiale im Holzkrugweg im Warenlager der Drogerie, als ein fremder Mann auf sie zukam und Geld forderte. Die 30-jährige Mitarbeiterin begab sich daraufhin mit dem Mann in den Verkaufsraum der Filiale zum Kassenbereich. Weil sich aber noch andere Kunden in der Drogerie aufhielten, flüchtete der Mann durch den Haupteingang in Richtung Bahngleise, nachdem er vergeblich versucht hatte, einen Kasseneinsatz aus einer Kasse zu entreißen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

1,85 m bis 1,95 m groß und sehr schlank. Er trug helle Oberbekleidung und eine helle Jeans. Der Mann sprach kein akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat direkt nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist dieser Mann vor der Tat beim Einkaufszentrum in Weiche aufgefallen? Wer hat den Mann vor oder nach der Tatbegehung in Weiche beobachtet?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit dem Kommissariat 7 in Verbindung zu setzen.

