Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ergebnis der Fahrradkontrollen mit dem Schwerpunkt "Beleuchtung und Erkennbarkeit" im Bereich Husum

Husum (ots)

In der Zeit vom 01.11.19 bis zum 01.03.20 führten Beamte des PABR Nord, Fachdienst Husum, verstärkt Kontrollen von Fahrrädern im Bereich Husum (Bredstedt) durch.

Ziel war es, in der dunklen Jahreszeit die Beleuchtung und Erkennbarkeit der Fahrräder zu überprüfen und den Fahrradfahrern festgestellte Mängel aufzuzeigen, um diese anschließend zu beheben.

Vornehmlich wurden in den Morgenstunden die Anfahrtswege der örtlichen Schulen überprüft. Teilweise teilten die Polizisten den Schulleitungen die festgestellten Fahrradmängel mit, so dass die Lehrkräfte eine Überprüfung der Instandsetzung der Beleuchtungseinrichtungen am nächsten Tag vornehmen konnten.

Auch in der einsetzenden Dämmerung/Dunkelheit am Nachmittag wurden Fahrradfahrer im Stadtgebiet Husum verstärkt kontrolliert.

Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum ca. 720 Fahrräder kontrolliert. 91 x wurde die mangelhafte Beleuchtung beanstandet. Davon wurden 58 Verwarnungsgelder erhoben.

Die hohe Zahl der mündlichen Verwarnungen erklärt sich dadurch, dass sehr viele Kinder unter 14 Jahren kontrolliert wurden.

Ein jugendlicher Radfahrer mit defekter Beleuchtung täuschte vor, an einer Kontrollstelle anzuhalten, blieb kurz stehen und trat dann die Flucht an. Dem eingesetzten Beamten war dieser Jugendliche allerdings persönlich bekannt. Er entschuldigte sich im Nachhinein für sein Verhalten und sicherte zu, sein Licht am Rad "vorbildlich" in Stand zu setzen.

Insgesamt sind die Beanstandungen seit 2017/18 weiterhin zurückgegangen, obwohl in der Periode 2019/2020 wesentlich mehr Fahrräder in Augenschein genommen werden konnten.

Zitat eines Beamten: "Wir haben heute über 100 Fahrräder kontrolliert und nicht ein einziges wurde mit unzulässiger Beleuchtung geführt."

2017/18 2018/19 2019/20

Kontrollierte Fahrräder: 516 539 720 Beanstandungen: 170 114 91 Verwarnungsgeld: 116 43 58

Trotz dieser positiven Entwicklung werden die wichtigen und immer noch notwendigen Fahrradbeleuchtungskontrollen weiterhin stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell