Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Großeinsatz der Polizei nach Schlägerei bei den Messehallen

Husum (ots)

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (01.03.20) ist es in Husum zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 01:00 Uhr zu einer Veranstaltung gerufen, die in den Messehallen stattfand. Dort waren mehrere Menschen an einer Schlägerei beteiligt. Ein Polizeibeamter wurde verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich nach einer Auseinandersetzung im Inneren des Gebäudes eine Schlägerei auf dem Vorplatz, an der bis zu 40 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Die Polizei zog starke Einsatzkräfte zusammen und war mit 19 Streifenwagen vor Ort. Zur Beruhigung der aggressiven Situation mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen.

Von denen an der Schlägerei beteiligten Personen wurden ersten Ermittlungen zufolge mehrere Personen verletzt, fünf von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Ein verletzter Polizeibeamter ist nicht mehr dienstfähig.

Die Ermittlungen zum Hergang laufen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Husum unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Die Pressestelle ist für Medienvertreter bis 13:00 Uhr erreichbar.



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0160 - 4748373

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell