Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sachbeschädigungen im Stadtgebiet/Einbruch in Gemeinschaftsschule - Polizei sucht Zeugen

Kappeln (ots)

In der Nacht von Freitag (21.02.20) auf Samstag (22.02.20) wurden im Kappelner Stadtgebiet Aufkleber auf Verkehrsschilder, Laternenpfosten und Fallrohre geklebt. Am neuen Kreisel wurden zudem Verkehrsschilder verdreht. Am Samstagmorgen meldete sich die Museumsbahn bei der Polizei und teilte mit, dass ein historischer Zugwaggon von Unbekannten bemalt wurde. In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen.

Am Sonntagmorgen (23.02.20) wurde festgestellt, dass in die Gemeinschaftsschule eingebrochen wurde. Unbekannte hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet und anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kappeln unter der Rufnummer 04642- 9655901 zu melden.

