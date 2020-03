Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Durchsuchung eines Ladengeschäfts wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz

Husum (ots)

Wegen des Verdachts des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Kriminalpolizei Husum und die Staatsanwaltschaft Flensburg gegen die Inhaber eines Ladengeschäfts/Internethandels in der Husumer Innenstadt, welches u.a. Hanfprodukte vertreibt. Am Mittwochmorgen (04.03.20) wurden deshalb die Geschäfts- und Privaträume der 26-jährigen und des 32-jährigen Geschäftsinhabers durchsucht. Die Durchsuchung führte zur Sicherstellung von Beweismitteln, die den Verdacht des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln erhärten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell