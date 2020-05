Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug nach Unfall auf dem Dach

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am Freitag gg. 16.30 Uhr kam es auf dem Nordring zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 40- jähriger Hannoveraner fuhr hier mit seinem Ford in Richtung Giften. Kurz nach der Tankstelle wollte der Fahrer auf der Fahrbahn wenden. Hierbei übersah er einen Dacia eines 24-jährigen Nordstemmers. Beide Fahrzeuge kollidierten. Hierdurch schaukelte sich der Dacia so stark auf, dass sich das Fahrzeug überschlägt, über die Gegenfahrbahn rutscht und schlussendlich gegen einen geparkten Mercedes stößt. Auf dem Dach liegend kommt der Dacia zum Stehen. Glücklicherweise wurde durch den Zusam-menstoß niemand verletzt.Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein ge-schätzter Schaden von ca: 15.000 Euro

