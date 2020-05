Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Nach Zeugenhinweis - E-Bikefahrer alkoholisiert angetroffen - Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 02.05.2020 meldete ein aufmerksamer Zeuge der Einsatzleitstelle der Polizei einen E-Bike-Fahrer, den er an der Landstraße 163 in Höhe Meckenheim auf einem Feldweg in augenscheinlich hilfloser Lage angetroffen hatte. Die Besatzung eines Streifenwagens traf den 59-Jährigen gegen 20:50 Uhr an der von dem Zeugen beschriebenen Stelle an und überprüfte ihn. Der offensichtlich alkoholisierte Radler saß neben seinem E-Bike - nach dem Eintreffen der Polizisten warf er eine Schnapsflasche in Richtung des dortigen Baches und erklärte schließlich, dass er mit dem Rad unterwegs gewesen sei. Der 59-Jährige wurde auf der Wache in Rheinbach weiter überprüft. Nachdem ein Atemalkoholtest trotz mehrmaliger Versuche nicht möglich war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine weitere Polizeistreife hatte das E-Bike zwischenzeitlich an die Wohnanschrift des Beschuldigten transportiert - der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen von Familienangehörigen auf der Wache abgeholt.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 führt die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell