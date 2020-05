Polizei Bonn

POL-BN: Muffendorf: Mehrere Antennen von geparkten Autos abgeschraubt - Polizei stellte alkoholisierten Tatverdächtigen nach Zeugenhinweis

Bonn (ots)

In der Nacht zum 01.05.2020 war eine zunächst unbekannte Person in Muffendorf unterwegs und schraubte mehrere Antennen an geparkten Autos ab. Gegen 01.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den Verdächtigen hierbei und alarmierte über Notruf die Einsatzleitstelle der Polizei.

Nach den bisherigen Feststellungen war der Beschuldigte gegen 01:30 Uhr zu Fuß im Bereich im Bereich Muffendorfer Hauptstraße, Gringsstraße und Deutschherrenstraße unterwegs. Hier wurde er schließlich auch von der Besatzung eines Streifenwagens angetroffen und überprüft. Der 33-Jährige führte mehr als 10 Autoantennen in seiner Jackentasche mit, die von den Polizisten sichergestellt wurden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Einsatzkräfte legten gegen des Beschuldigten entsprechende Strafanzeigen wegen der Diebstähle vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell