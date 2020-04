Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Pkw stieß beim Abbiegen gegen Straßenbahn

Bonn (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurden am Donnerstagmittag in Bonn-Beuel der 68-jährige Fahrer eines Pkw sowie der 54-jährige Straßenbahnfahrer verletzt.

Der Pkw-Fahrer war gegen 13:30 Uhr mit seinem Toyota auf der Sankt Augustiner Straße in Richtung Bonn unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Rathausstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 66. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben soll die Ampel für die Linksabbieger zu diesem Zeitpunkt Rotlicht angezeigt haben. Der Bahnfahrer wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Der 68-jährige Toyotafahrer erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Pkw musste mit einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

