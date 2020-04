Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter/Bonn: Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern, die derzeit im Zuständigkeitsbereich unterwegs sind und an Haustüren oder bei Firmen spontane Handwerkerleistungen anbieten. Am Montag (27.04.2020) boten mehrere Männer einem Firmeninhaber im Königswinterer Gewerbegebiet im Mühlenbruch eine professionelle Reinigung seines Firmengeländes an. Wie sich herausstellte, wurden die Arbeiten jedoch unprofessionell ausgeführt und der zunächst angebotene Festpreis im Nachhinein satt nach oben korrigiert. Als die Männer dann aber entgegen der Vereinbarung keine ordentliche Rechnung vorweisen konnten, wurde der Firmeninhaber skeptisch und verweigerte die Zahlung.

Am Mittwochvormittag (29.04.2020) wurden in Bonn-Buschdorf ebenfalls Pflasterreinigungsarbeiten angeboten. Bislang liegen jedoch noch keine Hinweise zu weiteren Betrugsversuchen vor. In beiden Fällen sprachen die Handwerker die Zeugen in englischer Sprache bzw. mit englischem Akzent an.

Die Polizei rät generell:

Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand etwas an Ihrer Haus-, beziehungsweise Wohnungstür verkaufen will. Häufig ist dies eine Masche von Kriminellen.

Eine typische Masche von Haustürgeschäften ist das Anbieten von spontanen Handwerkerleistungen (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten). Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden nicht beendet. Sie als Auftraggeber jedoch werden um die Zahlung der bereits geleisteten Reparaturen gebeten.

Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Nach Beginn der Arbeiten werden die abgesprochenen Geldbeträge plötzlich nach oben verändert. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus! Bei Auftreten entsprechender "reisender Handwerker" wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei.

Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter" oder "Verkäufer" außerdem niemals in Ihre Wohnung.

