POL-BN: Bonn-Weststadt: Versuchter Diebstahl aus geparktem Pkw - Polizei gibt Präventionstipps

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht zu Donnerstag (30.04.2020) gegen 01:15 Uhr einen mutmaßlichen Dieb auf der Händelstraße in der Bonner Weststadt, der die Türgriffe mehrerer geparkter Autos zog. In einem Fall hatte der Unbekannte Erfolg, setzte sich in einen geparkten Pkw und verließ diesen nach kurzer Zeit wieder in Richtung Humboldtstraße.

Der Mann handelte richtig und wählte umgehend den Polizeinotruf 110. Mehrere Streifenwagen begaben sich zum Tatort und in die Nahbereichsfahndung, bei der sie auch einen 19-Jährigen in Tatortnähe überprüften. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist noch unklar. Nachdem der Fahrzeughalter festgestellt wurde, stellte sich heraus, dass sich keine stehlenswerten Gegenstände in dem zur Tatzeit unverschlossenen Fahrzeug befunden hatten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Auch wenn in diesem Fall nichts entwendet wurde rät die Bonner Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Diebe kennen jedes Versteck! Deshalb sind auch der Kofferraum und das abschließbare Handschuhfach keine sicheren Aufbewahrungsorte.

Sichtbar abgelegte Rucksäcke oder Taschen sind für Diebe ein Anreiz das Fahrzeug aufzubrechen, auch wenn sich darin tatsächlich keine Wertsachen befinden. Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!

