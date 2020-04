Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Wer hat etwas gesehen?

Hamm-Rhynern (ots)

Ein VW wurde am 1. April zwischen 2.30 Uhr und 12 Uhr am Oberallener Weg beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Auto war auf einem Parkstreifen unmittelbar vor der Einmündung des Radwegs Wilhelm-Schumacher-Allee geparkt. Vermutlich durch die Kollision mit einem LKW wurde der rechte Vorderreifen des VW auf den Gehweg geschoben. Gesucht wird nun der Unfallverursacher, der sich ohne Schadensregulierung vom Unfallort entfernt hat. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell