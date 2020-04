Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallverursacher nach Flucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstag, 31. März, hat eine unbekannte Person zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr einen Audi beschädigt. Der Audi stand auf dem Parkplatz am Maxicenter an der Ostwennemarstraße. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Gesucht wird nun ein rotes Auto. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

