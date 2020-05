Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufmerksamer Zeuge löscht Feuer in Waldstück

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Abend des 10.05.2020, kurz vor 22:00 Uhr, entdeckte ein Zeuge ein offenes Feuer in einem Gehölz zwischen der Straße Am Berghölzchen und der Bennostraße in Hildesheim. Dem 24-jährigen Hildesheimer gelang es, das Feuer mit eigenen Mitteln zu ersticken.

Aus Sicht der eingesetzten Polizeibeamten wäre bei einer späteren Brandentdeckung ein größerer Schaden nicht auszuschließend gewesen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurde das Feuer offenbar vorsätzlich entzündet.

Durch die Polizei wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.

In der Nähe des Brandortes wurde ein Fahrer auf einem Elektro-Scooter gesichtet. Dieser oder weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

