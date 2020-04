Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 18.04.2020, stellte eine Funkstreifenbesatzung während einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 26-jährigen Fahrzeugführer aus Walkenried fest, dass er in Northeim, die Einbecker Landstraße mit einem Pkw befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zunächst versuchte der 26 - Jährige durch die Angabe falscher Personalien über seine wahre Identität, die Polizei zu täuschen. Er konnte aber nach kurzen Ermittlungen in der Wache überführt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell