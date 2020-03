Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Versuchter Diebstahl von Autoreifen

Am Sonntag, 29. März 2020, zwischen 09.36 Uhr und 09.38 Uhr, kam es in der Osloer Straße zu einem versuchten Diebstahl von Autoreifen. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten Autoreifen von einem Autohaus über einen Zaun zu entwenden. Als die Täter bemerkten, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurden, entfernten sie sich mit einem silbernen Geländefahrzeug in unbekannte Richtung. Bislang konnten keine Beschädigungen oder entwendete Gegenstände festgestellt werden. Eine Person wurde als kräftig gebaut, ca. 1,85 cm groß, Vollbart, dunkel gekleidet beschrieben. Die zweite Person wurde als schmal, ca. 1,75 groß, dunkel gekleidet, blaue Jeans beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag, 29. März 2020, zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr, kam es in der Straße Spelgenweg zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das vordere und hintere polnische Kennzeichen OB2081A von einem VW Golf. Der VW Golf war im Tatzeitraum auf einem Grundstück eines Wohnhaues im Spelgenweg abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Diebstahl aus Fahrradschuppen

Am Sonntag, 29. März 2020, zwischen 01.30 Uhr und 03.00 Uhr, kam es in der Mozartstraße zu einem Diebstahl aus einem Fahrradschuppen. Drei unbekannte Täter begaben sich in einen Fahrradschuppen eines Einfamilienhauses und entwendete aus diesem Spirituosen. Wenig später suchte ein Täter den Fahrradschuppen wieder auf und entwendete erneut Spirituosen aus dem Schuppen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek- Versuchter Diebstahl von Altmetall

Am Sonntag, 29. März 2020, gegen 18.05 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter Altmetall von einer Werkstoffsammelstelle in der Ahlhorner Straße zu entwenden. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad (Korb vorne) und ohne Diebesgut in Richtung Ahlhorn. Der Täter wurde als. ca. 175 cm groß, stabile Figur, Anfang 30 Jahre, schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Goldenstedt- Einbruchsdiebstahl in Schweinestall

Von Donnertag, 23. März 2020, 18.30 Uhr bis Freitag, 27. März 2020, 07.30 Uhr gelangten unbekannte Täter in Goldenstedt, Fuchsweg, in einen Schweinstall, indem sie die Tür aufhebelten. Anschließend begaben sie sich in den Werkraum und entwendeten einen Marken-Akkuschrauber, einen Viehtreiber sowie 200 ml Tierarzneimittel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 307 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 28. März 2020, 23.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Bundesstraße 69 in Vechta in Fahrtrichtung Diepholz. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden, der 20-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Damme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag, den 28.03.2020, um 01.55 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Damme die Marienstraße mit einem Pkw und kam in Höhe der Straße Grüner Weg nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Zaun. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des 29jährigen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Über die Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell