Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 29. März 2020, gegen 20.38 Uhr, kam es in der Müggenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 17jähriger aus Barßel und ein 29jähriger aus Barßel befuhren die Müggenbergstraße in Richtung Harkebrügge. Der 17jährige beabsichtigte mit seinem Leichtkraftrad nach links in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Der 29jährige beabsichtigte den 17jähriger aufgrund der geringen Geschwindigkeit mit seinem PKW zu überholen. Beim Überholvorgang kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 17jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein 16jähriger Mitfahrer (Sozius) aus Barßel sowie der 29jährige blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell