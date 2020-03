Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 28.03.2020, gg. 13.20 Uhr, ist es in der Waschanlage einer Tankstelle in der Falkenrotter Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei hat ein Fahrzeugführer seinen Pkw unerlaubt in der Waschanlage während des Waschbetriebes abgebremst. Ein nachfolgender Pkw stieß mit dem Verursacherfahrzeug zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und bislang unerkannt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen über den Fahrzeughalter des verursachenden Pkw dauern an.

