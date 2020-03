Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Kampe - Diebstahl einer Überwachungskamera

Am Freitag, 27.März 2020, um 20.26 Uhr, kam es an einem Wohnhaus im Kirchweg zum Diebstahl einer Überwachungskamera. Eine an einem dort befindlichen Wohnhaus angebrachte Kamera wurde zum genannten Zeitpunkt von der Hauswand gerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PK Friesoythe

Grupe, PK

Telefon: 04491/93160

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell