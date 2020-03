Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg - Nachtrag

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am 29.03.2020, um 09.57 Uhr, kommt es auf der Straße Am Augustendorfer Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Pkw-Führer kommt vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Das Fahrzeug wird durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Der Fahrzeugführer verstirbt am Unfallort. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Die Feuerwehr Markhausen sowie Rettungskräfte aus Friesoythe und die Psychosoziale Notfallversorgung waren vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell