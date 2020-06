Polizei Wuppertal

POL-W: RS Nach Missbrauchsverdacht - Datenträgerspürhund durchsucht Wohnung des Verdächtigen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstag (25.06.2020) nahmen Ermittler der Polizei einen 32-jährigen Mann in Remscheid fest. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der ihn der Untersuchungshaft überstellte. Ihm wird vorgeworfen, sich an zumindest einem Kind sexuell vergangen zu haben (s. Pressemeldung vom 26.06.2020, "RS Festnahme wegen des Verdachts des Missbrauchs eines Kindes - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal"). Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde gestern (28.06.2020) ein weiterer Durchsuchungsbeschluss vollstreckt und die Wohnung des Tatverdächtigen erneut durchsucht. Dazu kam ein Hundeführer mit Datenspürhund "Odin" zum Einsatz. Während der mehrstündigen Suche in der Wohnung konnte er mehrere weitere Datenträger erschnüffeln. Die Aufbereitung der Daten für die spätere Sichtung und Auswertung führt das Fachkommissariat der Polizei durch. Die aufwändigen Ermittlungen dauern an. (sw)

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herr Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell