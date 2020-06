Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfallflucht in Solingen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Solingen sucht die Polizei nach Zeugen. Die 32-jährige Fahrerin eines E-Scooters war gestern (29.06.2020), gegen 19:10 Uhr, auf der Klingenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Hacketäuerstraße schnitt sie ein bislang unbekannter Autofahrer. Bei dem Versuch einen Zusammenstoß zu verhindern stürzte die Frau und erlitt dabei eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. An dem Roller entstand durch den Sturz geringfügiger Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

