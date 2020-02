Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Heiligkreuzsteinach (ots)

Am späten Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, missachtete ein 32-jähriger an der Einmündung Weinheimer Straße/Heubacher das Rotlicht und kollidierte mit einem 72-jährigen Suzuki-Fahrer. Während am Auto ein Schaden von rund 1.000.- Euro entstand -der Fahrer blieb unverletzt-, stürzte der 32-jährige zu Boden und musste mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell