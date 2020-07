Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin in Wuppertal-Elberfeld schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (30.06.2020), gegen 18:20 Uhr, kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Unfall, bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen davontrug. Die 50-Jährige wollte die Neviandtstraße überqueren, als es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 49-Jährigen kam, die in Richtung Kiesbergtunnel fuhr. Die Fußgängerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Passanten leisteten der zunächst nicht ansprechbaren Frau Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. (sw)

