Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Innenminister Herbert Reul weiht das neue Dienstgebäude ein

SIbbenbüren (ots)

Die neue Polizeiwache in Ibbenbüren an der Osnabrücker Straße 148 ist fertiggestellt. Die etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre neuen Räumlichkeiten bezogen und versehen nun von der neuen Wache aus ihren Dienst. Das Gebäude wird jetzt offiziell im Beisein des Innenministers Herbert Reul eingeweiht. Zu diesem Termin möchte die Kreispolizeibehörde Steinfurt interessierte Medienvertreter herzlich einladen. Der Termin findet am Montag, den 24.August 2020, 16.00 Uhr, Osnabrücker Straße 148, in Ibbenbüren statt. Während dieser Veranstaltung sind die Abstandsregeln und Hygienevorschriften der Corona Schutzverordnung zu beachten. Zur besseren Planbarkeit bitten wir Medienvertreter, sich bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Telefon 02551/15 - 2200, bis zum Montag, den 17. August 2020, für den Termin anzumelden. Wir weisen auf die derzeit bestehende Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden hin.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell