Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Rheine (ots)

An der Einmündung Hemelter Straße/Basilikastraße ist am Montagvormittag (03.08.2020) ein PKW mit einem Pedelec zusammengestoßen. Dabei erlitt die 53-jährige Zweiradfahrerin aus Rheine schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Gegen 09.25 Uhr wollte der 54-jährige Autofahrer von der Hemelter Straße nach links in die Basilikastraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin, die in Richtung Innenstadt fuhr. Am PKW des Rheinensers entstand ein Schaden, der auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Der Schaden am Zweirad liegt bei etwa 200 Euro.

