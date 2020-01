Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zeugen gesucht

Am Dienstag stießen zwei Autos auf einer Kreuzung in Geislingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW Golf in der Böhringer Straße und bog auf die B10 nach links in Richtung Kuchen ab. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf auf der B10 von Kuchen in Richtung Geislingen. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Eine 17-jährige Beifahrerin im geradeausfahrenden VW erlitt leichte Verletzungen. Einer der beiden VW´s war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro. Beide Autofahrerinnen gaben an, dass die Ampel bei Ihnen grün zeigte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Unfall gesehen haben. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 07321/93270 zu melden.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

