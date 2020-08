Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Körperverletzung

Greven (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt, das sich am Montagabend (03.08.2020), um 19.00 Uhr, an der Nordwalder Straße, Ecke Ibbenbürener Damm, zugetragen hat, ermittelt jetzt die Polizei. Noch sind die Hintergründe des Vorfalls unklar. Der Grund dürfte nach ersten Erkenntnissen ein Streit über das Verkehrsverhalten der beiden Radfahrer gewesen sein. Schließlich standen die Männer an der Kreuzung auf dem Radweg und stritten sich verbal. Nach Zeugengaben schlug der junge Mann plötzlich auf den 43-jährigen Grevener ein, der dabei zu Boden fiel. Der Unbekannte, der sich offenbar in weiblicher Begleitung befand, fuhr ein Fahrrad mit kleinen Rädern, möglicherweise ein Klapprad. Als die Polizei dort eintraf, lag der Verletzte am Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte war etwa zwischen 17 und 25 Jahre alt, hatte kurzgeschorene blonde Haare und war muskulös. Er trug einen grünen Pullover und eine schwarze/graue Jogginghose. Er sprach nach Angaben eines Zeugen mit einem osteuropäischen Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell