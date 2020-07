Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (12.07.2020 - 14.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag in der Möhringer Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum die hinteren Seitenbereiche sowie die Heckklappe und Heckscheibe an einem in einem Hinterhof geparkten Ford Kuga. Die Tatverdächtigen ließen sich dazu hinreißen, obszöne Darstellungen in die Lackierung des Pkw zu kratzen. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell