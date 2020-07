Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Fischbach/VS) Traktorfahrer entsorgt illegal Bauschutt 13.7.20, 17 Uhr

Fischbach (ots)

Ein Zeuge hat dem Polizeirevier Rottweil am Montag eine illegale Entsorgung von Abfall im Teufenwald kurz vor Horgen gemeldet. Ein Traktorfahrer hätte dort Bauschutt abgeladen, hieß es in der Mitteilung. Eine Polizeistreife stellte an der beschriebenen Stelle tatsächlich eine größere Menge Aushub, vermischt mit Fliesen, Keramikrohrresten, Pflastersteinen, Asphaltresten und weiteren Materialien fest. Der Verursacher hatte sich allerdings bereits davon gemacht. Anhand des aufgeschriebenen Kennzeichens des Traktors wird die Polizei den Halter des Fahrzeugs befragen und weitere Ermittlungen anstellen. Der Verursacher muss mit einem hohen Bußgeld rechnen und die Kosten der Beseitigung tragen.

