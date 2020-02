Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Beim Parkvorgang Streifenwagen der Polizei beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder einem vorgenommenen Wendemanöver hat ein derzeit noch unbekannter Autofahrer im Laufe des Montags, während des Bad Dürrheimer Faschingsumzuges, einen Streifenwagen der Polizei angefahren, welcher vor dem Polizeiposten in der Karlstraße abgestellt war. Ohne sich weiter um den an der Fahrertüre des Streifwagens angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Möglicherweise handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen älteren Fahrer eines dunklen Volvos, der bei einem vorgenommenen Wendemanöver dem Streifenwagen zu nahe kam.

Der Streifenwagen stand im Zeitraum von etwa 11.45 Uhr bis 16.30 Uhr vor dem Polizeiposten. In dieser Zeit war auch die Karlstraße aufgrund der Faschingsveranstaltung gesperrt. Laut bisherigen Zeugenangaben missachteten im genannten Zeitraum mehrere Verkehrsteilnehmer die Absperrung und führten dann entsprechende Wendemanöver durch, nachdem sie nicht weiterfahren konnten.

Die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher. Personen, die entsprechende Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 mit der Verkehrspolizei oder auch unter der Telefonnummer 07726 93948-0 mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim in Verbindung zu setzen.

