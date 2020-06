Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht (08.06.2020)

Trossingen (ots)

Alkohol war möglicherweise eine der Ursachen eines Verkehrsunfalles mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht, der sich am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr an der Einmündung der Christian-Messner-Straße in die Landesstraße 433 ereignete.

Die 54-jährige Lenkerin eines Volkswagens Typ Golf befuhr die Landesstraße 433 aus Richtung Trossingen in Fahrtrichtung Deißlingen und ordnete sich an der Einmündung nach links auf de Abbiegespur ein, um in die Christian-Messner-Straße abzubiegen. Gleichzeitig bog der Lenker eines Ford Focus nach rechts aus der Christian-Messner-Straße in die Landesstraße 433 ab und kollidierte hierbei mit dem VW Golf der auf der Abbiegespur wartenden Geschädigten.

Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern und ohne an der Unfallstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen setzte der Lenker des Ford Focus seine Fahrt in Richtung Trossingen fort. Er ließ sich auch nicht durch hinterherfahrende, ihn auf sein Fehlverhalten hinweisende Zeugen nicht von dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort abbringen. Mehrere Zeugen stellten sich der Polizei zur Verfügung, beschrieben den aufnehmenden Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen den Unfallverursacher und benannten das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde gegen 18.45 Uhr durch die Polizei im Stadtgebiet angetroffen. Er war zu diesem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert. Ihm wurden zur Beweissicherung in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen.

Aufgrund des Ergebnisses des bei dem 40-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtestes wird erwartet, dass die Untersuchung der entnommenen Blutproben ein Blutalkoholergebnis von über zwei Promille ergeben wird.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

