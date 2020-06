Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an Kfz (08.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei zu einer am Montagabend gegen 22.15 Uhr in der Freiburgstraße begangenen Sachbeschädigung an einem dort im Bereich der Kreuzung Wilhelmstraße / Karlstraße geparkten Pkw. Ein Unbekannter Täter richtete an dem Pkw mehrere Beschädigungen an. Er zerstörte einen Außenspiegel, zerstach zwei Reifen und zerkratzte die gesamte Lackierung des Fahrzeugs.

Er wurde hierbei beobachtet. Der Tatverdächtige war etwa 170 cm groß, dunkelhaarig und trug eine Jogginghose, eine rote Jacke und eine schwarze Schirmmütze.

Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell